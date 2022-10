Polizei Homberg

POL-HR: Neuental-Bischhausen: Unbekannte Täter sprengen Geldautomaten

Homberg (ots)

Neuental-Bischhausen

Sprengung eines Geldautomaten Tatzeit: 20.10.2022, 01:46 Uhr Einen Geldautomaten sprengten mehrere unbekannte Täter in den Morgenstunden des heutigen Tages. Ob die Täter Bargeld erbeutet haben steht zurzeit nicht fest. Vermutlich vier maskierte Täter begaben sich zu dem Geldautomaten auf dem Gelände einer Tankstelle an der Straße "Am Kronberg". Hier sprengten sie den Geldautomaten, welcher sich in einem Container befindet, mit unbekannten Sprengmittel. Durch die Sprengung wurden der Geldautomat und der Container erheblich beschädigt. Die Täter flüchteten anschließend mit einem grauen Pkw, vermutlich Audi A 6, in unbekannte Richtung. Die Höhe der möglichen Beute und des angerichteten Sachschadens stehen zurzeit nicht fest. Die Kriminalpolizei Homberg und das Hessische Landeskriminalamt haben die Ermittlungen übernommen. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell