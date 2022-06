Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Zeugenaufruf nach LKW-Spiegelunfällen

Cuxhaven (ots)

Geestland. Am gestrigen Montag (27.06.2022) ereigneten sich auf der Landesstraße 120 im Kurvenbereich zwischen Bad Bederkesa und Drangstedt zwei Verkehrsunfälle. Gegen 08:45 Uhr kam es zu einem Unfall zwischen zwei LKW. Die Außenspiegel der beiden LKW wurden im Begegnungsverkehr komplett zerstört. Die beiden Unfallbeteiligten stellten den Unfallhergang unterschiedlich dar. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 2.000 Euro Gegen 14:12 Uhr ereignete sich an nahezu gleicher Stelle ein weiterer Unfall zwischen zwei LKW im Begegnungsverkehr. Auch hier kam es zur Berührung der Außenspiegel. Der in Richtung Drangstedt fahrende LKW geriet beim Ausweichen nach links in die Berme. Hier sackte das Zugfahrfahrzeug im weichen Seitenraum ein und musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Die Landestraße wurde kurzfristig voll gesperrt. Der Sachschaden beläuft sich ebenfalls auf ca. 2.000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt in Richtung Bad Bederkesa von der Unfallstelle. Hierbei soll es sich um einen Tank- oder Silozug gehandelt haben. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Geestland (Telefon 04743 9280) zu melden.

