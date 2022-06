Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Zeugenaufruf nach Unterschlagung von Bargeld

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. Bereits am 21.06.2022 meldete eine 52-jährige aus Krummendeich (Kreis Stade), dass Sie zwischen 14:00 Uhr und 14:30 Uhr ihre Geldbörse ein einer Einkaufspassage in der Abschnede in Cuxhaven verloren habe. Die Geldbörse konnte die Dame kurze Zeit später an der Information wieder in Empfang nehmen. Allerdings fehlten nach ihren Angaben insgesamt 280 Euro Bargeld. Sie äußerte weiter einen Tatverdacht gegen einen ca. 30 Jahre alten und ca. 180cm großen Mann, welcher dunkle Kleindung trug und mit einem Cap bekleidet war. Zeugen, welche zur besagten Zeit in der Einsatzpassage unterwegs waren und etwas zur Auffindesituation der Geldbörse angeben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Cuxhaven (Telefon 04721 5730) zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell