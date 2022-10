Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Gemeinsame deutsch-französische Streife stellt falschen Ausweis sicher

Kehl (ots)

Eine gemeinsame Streife von Beamten der Bundespolizei und französischer Grenzpolizei hat gestern, im Rahmen der intensivierten Binnengrenzfahndung, einen falschen italienischen Personalausweis sichergestellt. Dieser wurde bei einem tunesischen Staatsangehörigen aufgefunden, der als Insasse eines Fernreisebusses an der Kehler Europabrücke kontrolliert wurde. In der polizeilichen Vernehmung gab er an, das Dokument in Frankreich gekauft zu haben. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen musste der 32-Jährige wieder zurück nach Frankreich und erhält zudem ein mehrjähriges Einreiseverbot für Deutschland. Darüber hinaus muss er mit einer Anzeige wegen des Verschaffens von falschen amtlichen Ausweisen rechnen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell