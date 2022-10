Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Zwei Festnahmen über das Wochenende

Offenburg/Kehl (ots)

Im Rahmen der intensivierten Kontroll- und Fahndungsmaßnahmen im Grenzgebiet zu Frankreich, gelangen den Beamten der Bundespolizei über das vergangene Wochenende gleich zwei Festnahmen. Am Samstagabend trafen die Beamten im Offenburger Stadtgebiet einen 45-jährigen rumänischen Staatsangehörigen an. Gegen den Mann bestand ein Haftbefehl wegen Sachbeschädigung. Er konnte die geforderte Geldstrafe bezahlen und somit eine 25-tägige Haftstrafe umgehen. Am Sonntagmittag wurde am Grenzübergang Kehl Europabrücke, ein grenzüberschreitender Fernreisebus aus Frankreich kommend kontrolliert. Bei der Kontrolle eines 34-jährigen kosovarischen Staatsangehörigen stellte sich heraus, dass gegen Ihn ein Haftbefehl wegen unerlaubtem Aufenthalt bestand. Auch er hatte Glück und konnte einen Bekannten erreichen, welcher die geforderte Geldstrafe bei den Kollegen der Bundespolizei am Stuttgarter Bahnhof begleichen konnte. Dank Ihm muss der Mann nicht für 30 Tage in das Gefängnis.

