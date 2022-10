BPOLI-OG: Bundespolizei deckt Ausweismissbrauch auf

Offenburg (ots) - Gestern Morgen wurde die Leistelle der Bundespolizei Offenburg durch die deutsche Bahn über eine Person ohne gültigen Fahrschein und Ausweisdokumente in einem ICE aus Freiburg kommend informiert. Der Mann aus der Ukraine wurde am Bahnhof in Offenburg durch eine Streife in Empfang genommen. Er hatte keine Ausweispapiere bei sich und zeigte den Beamten ein Foto eines ukrainischen Führerscheins auf ...

mehr