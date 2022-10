Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Ohne Zugticket und mit falschem Dokument unterwegs

Offenburg (ots)

Gestern Morgen wurde die Leistelle der Bundespolizei Offenburg durch die deutsche Bahn über eine Person ohne gültigen Fahrschein und Ausweisdokumente in einem ICE aus Freiburg kommend informiert. Der Mann aus der Ukraine wurde am Bahnhof in Offenburg durch eine Streife in Empfang genommen. Er hatte keine Ausweispapiere bei sich und zeigte den Beamten ein Foto eines ukrainischen Führerscheins auf seinem Smartphone vor. Bei Inaugenscheinnahme des Führerscheins auf dem Handy, konnte festgestellt werden, dass es sich hierbei um eine Fälschung handelte. Der Mann wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an das zuständige Ausländeramt entlassen, welches die weitere aufenthaltsrechtliche Bearbeitung übernimmt. Zusätzlich erwarten ihn Anzeigen wegen Urkundenfälschung sowie wegen Erschleichen von Leistungen.

