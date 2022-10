Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Zwei Tatverdächtige im Zusammenhang mit Graffiti festgestellt

Offenburg (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 03:00 Uhr ging bei der Bundespolizei in Offenburg die Meldung ein, dass zwei Personen im Bereich des Bahnhofs Offenburg einen Zug mit Graffiti besprühen würden. Als die Beamten eintrafen, waren die beiden Männer schon flüchtig gegangen, an einem dort abgestellten Regionalzug wurde allerdings ein frisches Graffiti festgestellt. Die beiden mutmaßlichen Sprayer ließen am Tatort zahlreiche Gegenstände zurück, darunter auch eine Tasche mit mehreren Spraydosen. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten die zwei Tatverdächtigen durch eine Streife der Landespolizei festgestellt werden. Gegen die beiden deutschen Staatsangehörigen im Alter von 39 und 41 Jahren wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Das aufgefundene Beweismaterial wurde sichergestellt. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf ca. 1.150 Euro.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell