Polizei Homberg

POL-HR: Guxhagen: Hochwertiges Pedelec gestohlen

Homberg (ots)

Guxhagen

Diebstahl eine Pedelecs Tatzeit: 20.10.2022, 00:05 Uhr In der vergangenen Nacht stahlen unbekannte Täter ein hochwertiges Pedelec, welches vor einer Gaststätte in der Straße "Zum Ehrenhain" abgestellt. Die Täter entwendeten das Pedelec, welches mit einem Fahrradschloss gesichert war, auf nicht bekannte Weise. Bei dem Pedelec handelt es sich um ein schwarz/ oranges Rad der Marke Specialized, der Wert beträgt 7.000,- Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation in Melsungen, unter Tel.: 05661/70890 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

