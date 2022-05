Polizei Hagen

POL-HA: Mit über 3,4 Promille Auto gefahren

Hagen-Altenhagen (ots)

Eine 44-Jährige verständigte Mittwochabend (25.05.2022) die Polizei, nachdem sie auf ein in Schlangenlinien sehr langsam fahrendes Auto in der Feithstraße aufmerksam geworden war. Die Zeugin schilderte den Beamten, dass sie das Fahrzeug aufgrund ihrer Beobachtungen ausbremste. Sie hatte die Befürchtung, dass es der Fahrerin nicht gut geht und sprach sie an. Dabei sei ihr ein starker Alkoholgeruch entgegen gekommen. Die vermeintlich alkoholisierte Fahrerin setze ihren Weg jedoch in Richtung Emst fort. Die Zeugin merkte sich das Kennzeichen - Polizisten fuhren zur Halteranschrift und trafen die Hagenerin gegen 22.20 Uhr an ihrer Garage an. Sie schloss diese gerade und entgegnete lallend und undeutlich sprechend, nicht mit dem Auto gefahren zu sein. Dabei schwankte sie stark und stürzte beinahe mehrfach. Bei einem freiwilligen Atemalkoholtest zeigte das Messgerät über 3,4 Promille an. Kurz nach dem Test erzählte die 55-Jährige den Polizisten, sie habe kein Alkohol getrunken und sei von ihrer Schwester kommend nach Hause gefahren. Auf die Frage, wieso sie zuvor angab nicht mit dem Pkw gefahren zu sein, antworte sie jedoch nicht mehr. Die Hagenerin musste eine Blutprobe abgeben. Die Polizisten beschlagnahmten ihren Führerschein, stellten die Fahrzeugschlüssel zur Verhinderung weiterer Straftaten sicher und fertigten eine Anzeige wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr. Der stark alkoholisierten Frau wurde mehrfach erklärt, dass sie vorerst kein Kraftfahrzeug mehr führen dürfe, dies verstand sie jedoch augenscheinlich nicht. Die Beamten riefen nach der Blutprobe ein Taxi für sie, damit die 55-Jähriger sicher nach Hause gebracht werden konnte. (arn)

