POL-HA: Gemeinsame Presseerklärung der Hagener Staatsanwaltschaft und Hagener Polizei - 52-Jähriger in Untersuchungshaft

Hagen (ots) - Wie bereits berichtet, wurde am gestrigen Tage in Hagen-Vorhalle eine Frau leblos in einer Wohnung gefunden. Der Leichnam der 51-Jährigen wurde in den Nachmittagstunden des 25.05.2022 gerichtsmedizinisch untersucht. Todesursächlich waren demnach Messerstiche. Der festgenommene 52-Jährige wird am ...

