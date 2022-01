Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Renault in der Herzogstraße zerkratzt

Pirmasens (ots)

Zwischen Montag, 09:00 Uhr, und Dienstag, 07:30 Uhr, zerkratzte ein unbekannter Täter einen in Höhe Herzogstraße 45 geparkten, blauen Renault Captur. Die Schadenshöhe wird auf 800 Euro geschätzt. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

pdps

