FW Bremerhaven: Weiteres zum Feuer auf dem Stückgutfrachter

In einer von fünf Ladeluken ist die Ladung, bestehend aus Mischgut, in Brand geraten. Keine Personen wurden bei dem Einsatz verletzt. Die betroffene Ladeluke wurde anfangs von mehreren Schleppern per Monitor mit Löschschaum geflutet. Die Löschmaßnahmen konnte dann das Mehrzweckschiff "Nordergründe" übernehmen und das Feuer erfolgreich ersticken. Ein weiterer Einsatzschwerpunkt war die Kühlung der Außenhaut durch die Schlepper. Die örtliche Einsatzleitung wurde vom ELW 2 der Feuerwehr Schiffdorf mit 5 Kräften in Betrieb genommen. Vom technischen Hilfswerk (THW) wurden Ölsperren im Wasser ausgebracht, um eine Ausbreitung von Löschschaum im Hafenbecken zu verhindern. Ebenfalls übernahm das THW die Verpflegung der Einsatzkräfte und die Ausleuchtung der Einsatzstelle. Das Havariekommando unterstützte die Einsatzleitung unter anderem bei der Beurteilung der Schiffsstabilität. Die Einsatzstelle wurde weiträumig durch die Polizei abgesichert. Gegen 23:00 Uhr konnte "Feuer aus" gemeldet werden. Der Einsatz ist damit nicht beendet. Zur Zeit wird die Einsatzstelle zurückgebaut und die Kollegen:innen durchlaufen die Maßnahmen der Einsatzstellenhygiene vor Ort. Als Brandsicherheitswache verbleiben die "Nordergründe" und ein Löschfahrzeug der Feuerwehr mit sechs Kollegen vor Ort. Weitere Maßnahmen werden im Laufe des Samstages noch abgestimmt. Neben den 30 Kräften der Berufsfeuerwehr wurden 25 Kameraden:innen der Freiwilligen Feuerwehr, 5 Kräfte des ELW 2 und 99 Helfer:innen des THW eingesetzt. Mit den bereits erwähnten Kräften waren rund 180 Personen eingesetzt.

