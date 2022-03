Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Verstärkung für die Feuerwehr Bremerhaven

Bremerhaven (ots)

Am heutigen Tag haben drei Feuerwehrbeamte ihre Laufbahnausbildung an der Bremerhavener Feuerwehrakademie erfolgreich beendet. Gleichzeitig konnten durch den stellvertretenden Leiter der Feuerwehr, Olaf Jongeling, elf neue Kollegen:innen begrüßt werden. Neben zehn Feuerwehreinsatzkräften konnte auch ein Medizinpädagoge für die Bremerhavener Feuerwehrakademie für Rettungsdienst gewonnen werden. Die neuen Feuerwehrleute beginnen am 01. April ihre Laufbahnausbildung. In den nächsten 4 Jahren wird ihnen nicht nur vermittelt wie man Brände bekämpft. Sie werden im umfangreichen Bereich der technischen Hilfeleistung geschult und zu Notfallsanitätern ausgebildet. Während der Ausbildung werden neben der theoretischen und praktischen Ausbildung auch Praktika mit realen Einsätzen absolviert. Gleichzeitig haben am heutigen Tag drei Brandmeisteranwärter ihre Laufbahnprüfung erfolgreich abgeschlossen und wurden in ein Beamtenverhältnis auf Probe übernommen. Drei weitere Brandmeister haben ihre Probezeit erfolgreich absolviert und wurden zu Beamte auf Lebenszeit übernommen.

