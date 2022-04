Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Feuer auf einem Stückgutfrachter im Verbindungshafen

Bremerhaven (ots)

Um 17:47 Uhr ging in der Integrierten Leitstelle Unterweser-Elbe (IRLS) die Meldung über ein Feuer auf einem Stückgutfrachter im Verbindungshafen in Bremerhaven ein. Zu diesem Zeitpunkt befand sich der erste Löschzug der Feuerwehr Bremerhaven noch in einem Paralleleinsatz. Die ersteintreffenden Einsatzkräfte meldeten ein Feuer in einer mit Holz beladenen Schiffsluke eines 190m langen Stückgutfrachters. Alle 21 Besatzungsmitglieder sind unverletzt und in Sicherheit. Die Brandbekämpfung wurde von mehreren Trupps unter schweren Atemschutz aufgenommen. Weitere Einsatzkräfte wurden nachgefordert. Stand 21:15 Uhr sind am Einsatz 30 Kräfte der Berufsfeuerwehr und 25 Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr im Einsatz. Die Kräfte werden durch vier Schlepper mit Löschmonitoren unterstützt. Das Mehrzweckschiff Nordergründe ist auf Anfahrt. Das Feuer ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht unter Kontrolle. Eine weitere Pressemitteilung folgt im Laufe der Nacht.

Original-Content von: Feuerwehr Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell