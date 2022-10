Polizei Homberg

POL-HR: Körle: Versuchter Wohnhauseinbruch - Täter beschädigen Eingangstür

Homberg (ots)

Körle

Versuchter Einbruch in Wohnhaus Tatzeit:19.10.2022, 15:00 Uhr bis 20.10.2022, 12:00 Uhr In der Zeit von Mittwochnachmittag bis Donnerstagmittag versuchten unbekannte Täter erfolglos in ein Wohnhaus in der Herkulesstraße einzubrechen. Die Täter hatten versucht mit einem unbekannten Werkzeug die Eingangstür des Wohnhauses aufzubrechen. Die Tür wurde dabei beschädigt, der Sachschaden beträgt 250,- Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation in Melsungen, unter Tel.: 05661/70890 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

