Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Alkoholisierter Radfahrer verursacht Unfall

Speyer (ots)

Am 17.01.2023 gegen 15:30 Uhr befuhr ein 49-jähriger Mann mit seinem Fahrrad den Mausbergweg in Fahrtrichtung der Hetzelstraße. Im Einmündungsbereich Mausbergweg bog der Mann nach links in die Hetzelstraße. Dabei kam er in der Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr auf den ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten PKW auf. Hierbei entstand Sachschaden am PKW. Der 49-Jährige verletzte sich leicht am Finger. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte beim 49-Jährigen Alkoholgeruch wahrgenommen werden und eine verwaschene Sprache. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,76 Promille. Auf der Dienststelle wurde dem Radfahrer eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

