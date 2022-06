Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Illerrieden - Auto überschlägt sich

Zu schnell war ein Mann am Mittwoch bei Illerrieden.

Ulm (ots)

Gegen 7 Uhr fuhr wohl ein 20-Jähriger mit seinem BMW von Oberkirchberg in Richtung Illerrieden. Dabei war er allem Anschein nach zu schnell unterwegs und kam nach rechts von der Straße ab. Nachdem sein BMW eine Böschung hinabgerutscht war, stieß er mit einem Gulli zusammen und überschlug sich. Etwa 100 Meter weiter, kam das Auto auf dem Dach zum Liegen. Der Fahrer und sein 49-Jähriger Beifahrer erlitten leichte Verletzungen die an der Unfallstelle von Sanitätern versorgt wurden. Die Polizei nahm die Ermittlungen zum Unfallhergang auf und schätzt den Sachschaden am Auto auf etwa 30.000 Euro. Ein Abschlepper lud es auf. Wegen der auslaufenden Betriebsstoffe musste auch ein Weg abgestreut werden. Die Straßenmeisterei rückte an, weil die Gefahr versickernder Stoffe bestand. Auf den Verursacher kommt nun eine Anzeige zu. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Ulm (0731/1880) zu melden.

"Tu was" heißt eine Aktion der Polizei, die Zeugen ermutigt, richtig zu handeln. Weitere Informationen dazu gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.aktion-tu-was.de.

+++++++ 1113447

Jürgen Rampf, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell