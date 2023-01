Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Wohnungseinbruch in Straße "Am Gesänge": Kripo sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Harleshausen: Am gestrigen Mittwochabend brachen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Straße "Am Gesänge", unweit der Ahnatalstraße, in Kassel ein. Die Einbrecher entwendeten Bargeld und Schmuck und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Anhand von am Tatort festgestellter Spuren lässt sich sagen, dass es sich um mindestens zwei Täter gehandelt hatte. Die Kasseler Kriminalpolizei bittet nun um Hinweise von Zeugen, die möglicherweise verdächtige Personen im Bereich des Tatorts beobachtet haben.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand ereignete sich der Einbruch in der Abwesenheit der Bewohner zwischen 18:00 und 20:30 Uhr ereignet. Die Täter näherten sich dem Haus auf der Rückseite, wo sie zunächst versuchten, eine Terrassentür aufzubrechen. Als dies scheiterte, brachen sie gewaltsam ein Fenster auf und gelangten so in das Haus. Dort suchten sie nach Wertsachen und erbeuteten schließlich Bargeld und Schmuck. Über das aufgebrochene Fenster flüchteten sie wieder aus dem Gebäude und weiter in unbekannte Richtung.

Die weiteren Ermittlungen werden nun beim Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die gestern Abend in der Straße "Am Gesänge" oder angrenzenden Straßen verdächtige Personen beobachtet haben und Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 bei der Polizei in Kassel.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell