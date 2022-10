Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schenkenzell - Vortal, L 405, Lkr. Rottweil) Motorradfahrerin bei Sturz leicht verletzt

Schenkenzell - Vortal, L 405, Lkr. Rottweil (ots)

Eine 56-jährige Motorradfahrerin hat sich bei einem alleinbeteiligten Sturz am Sonntagnachmittag zwischen Schenkenzell und Vortal auf der Landesstraße 405 leichte Verletzungen zugezogen. Die Frau war kurz vor 13.30 Uhr mit einer 650er Honda von Schenkenzell in Richtung Vortal beziehungsweise Reinerzau auf der kurvigen L 405 unterwegs, als sich die noch unerfahrene Bikerin wegen eines ordnungsgemäß entgegenkommenden Autos verbremste und in der Folge stürzte. Eintreffende Rettungskräfte brachten die nach ersten Erkenntnissen leicht verletzte 56-Jährige zur weiteren Untersuchung in eine Klinik nach Wolfach. An der Honda entstand durch den Verkehrsunfall Sachschaden in Höhe von knapp 1.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell