Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Eine leicht verletzte Person und 20.000 EUR Schaden nach Verkehrsunfall auf Luisenring

Mannheim (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstaabend gegen 20:00 Uhr kam es auf dem Luisenring zum Zusammenstoß zwischen einem 38-jährigen Mercedes-Fahrer, welcher vom Luisenring nach links auf die Seilerstraße abbiegen wollte und einem 28-jährigen Audi-Fahrer, welcher den Luisenring in Richtung Parkring befuhr. Der Fahrer des Audi wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Zwei Mitarbeiter des des städtischen Ordnungsdienstes waren zum Unfallzeitpunkt in der Nähe und leisteten bis zum Eintreffen des Rettungsdienst erste Hilfe. Dieser brachte den Mann im Anschluss in ein nahe gelegenes Krankenhaus. Der Fahrer des Mercedes blieb unverletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 EUR. Nachdem die Unfallstelle geräumt war, konnte diese gegen 21:00 Uhr wieder freigegeben werden.

