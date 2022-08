LPI-SHL: Angeeckt und abgehauen

Suhl (ots) - Unbekannte brachen in der Zeit von Donnerstagabend bis Freitagmorgen in den Keller eines Mehrfamilienhauses in der Franz-Mehring-Straße in Suhl ein. Dort angekommen machten sie sich an einem angeschlossenen E-Bike zu schaffen. Der Versuch, das Zweirad komplett zu entwendet scheiterte und so nahmen sie lediglich den Akku mit. Ein Schaden von etwa 450 Euro entstand. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Suhler Polizei unter der ...

