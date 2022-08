LPI-SHL: E-Bike entwendet

Suhl (ots) - Ein unbekannter Täter entwendete in der Zeit vom 18.07.2022, 16:00 Uhr, bis 29.07.2022, 22:00 Uhr, das vordere Kennzeichen eines Mitsubishi, der in einer Tiefgarage in der Rennsteigstraße in Suhl geparkt war. Ein Schaden von 50 Euro entstand. Zeugen, die Hinweise zum Dieb geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 bei der Polizei in Suhl zu melden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle ...

