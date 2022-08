LPI-SHL: Getrunken und gefahren

Trusetal (ots) - Am späten Sonntagabend entwickelte sich ein Feuer in einem Gebäude im Helenenweg in Trusetal. Das Objekt dient als Nebengebäude und befindet sich in einigen Metern Abstand zum Wohnhaus. Die Flammen zerstörten schnell das eingeschossige Haus. Ein Schaden von ca. 20.000 Euro entstand. Die Löscharbeiten dauerten bis in die frühen Morgenstunden. Es waren insgesamt 61 Feuerwehrmänner mit 15 Fahrzeuge aus vier Freiwilligen Wehren im Einsatz. Die Kripo ...

