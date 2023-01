Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Viel zu tun für Feuerwehr und Polizei - Brände und Einbrüche in Büderich und Osterath

Meerbusch (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (04.01.) wurden Feuerwehr und Polizei gleich dreimal zu brennenden Altpapiercontainern in Büderich und Osterath gerufen.

Gegen 3:30 Uhr stand zunächst der Inhalt zweier Container an der Meerbuscher Straße in Flammen. Nur zehn Minuten später brannten Papier und Pappe in zwei Wertstoffbehältern an der Kreuzung Ahornstraße / Erlenweg. Noch einmal mussten die Einsatzkräfte gegen kurz vor 6:00 Uhr zum Rudolf-Bartels-Platz ausrücken. Dort brannte ebenfalls der Inhalt eines Mülleimers.

Die Brände wurden durch die Feuerwehr gelöscht. Hinweise auf die Verursacher liegen bislang nicht vor.

Das Kriminalkommissariat 11 hat die Ermittlungen übernommen und prüft auch Zusammenhänge.

Durch einen lauten Knall wurde eine Anwohnerin gegen 02:45 Uhr auf einen versuchten Einbruch aufmerksam. Tatort, in ein Ladenlokal an der Dorfstraße. Die Zeugin bemerkte zwei Männer, die mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Düsseldorfer Straße davonfuhren. Bei dem Fluchtwagen soll es sich um einen silbernen Audi handeln. Vor Ort stellten Polizeibeamte massive Hebelspuren an der Eingangstür und eine eingeschlagene Schaufensterscheibe fest. Den Tätern war es offenbar nicht gelungen, in die Geschäftsräume einzusteigen.

Gegen 3:45 Uhr warfen Einbrecher einen Gullydeckel durch die Glastür einer Apotheke an der Hochstraße. Die Unbekannten gelangten in die Geschäftsräume und erbeuteten nach ersten Erkenntnissen Bargeld. Die Inhaberin der Apotheke war durch einen Knall auf das Geschehen aufmerksam geworden. Als die Frau nach dem Rechten sehen wollte, hörte sie nur noch das Geräusch eines abfahrenden Wagens.

Bereits in der Nacht zuvor war es gegen kurz vor 3:00 Uhr zu einem Zwischenfall an einer Apotheke an der Meerbuscher Straße gekommen. Zeugen waren ebenfalls durch einen Knall aufmerksam geworden. Das Geräusch hatten Unbekannte verursacht, als sie erfolglos versuchten, eine Glastür einzuschlagen. Drei Personen waren nach der Tat mit einem Audi in Richtung Autobahn davongefahren. Eine nähere Beschreibung der Täter und des Fluchtwagens liegt nicht vor.

Etwa zur gleichen Zeit versuchten Einbrecher durch Einschlagen einer Glastür in ein Lebensmittelgeschäft an der Gottlieb-Daimler-Straße zu gelangen. Die Scheibe hielt dem Angriff stand und die Täter gelangten nicht in die Verkaufsräume. Auch in diesem Fall liegen Hinweise vor, dass die Unbekannten mit einem Fahrzeug bis zum Tatort vorfuhren.

Fahndungsmaßnahmen der Polizei blieben bislang ohne Erfolg.

Die Einbrüche werden vom Kriminalkommissariat 23 in Meerbusch bearbeitet.

Zeugen der Vorfälle werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 bei der Polizei zu melden.

Informieren Sie umgehend den Notruf (110), wenn Sie Opfer einer Straftat geworden sind oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Versuchen Sie sich das Aussehen von Tatverdächtigen möglichst genau einzuprägen und notieren Sie das Kennzeichen von Fahrzeugen. Sie helfen so der Polizei bei der Aufklärung von Straftaten.

