Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unbekannte beschädigen drei Blitzer in der Innenstadt- Zeugen gesucht

Konstanz (ots)

Gleich drei stationäre Blitzer sind im Verlauf des vergangenen Wochenendes in den Stadtteilen "Paradies" und "Altstadt" von Unbekannten beschädigt worden. Im Zeitraum von Freitag, 12 Uhr, bis Sonntag, 17.30 Uhr hat ein unbekannter Täter die Schutzverglasung eines stationären Blitzers in der Gartenstraße eingeschlagen und einen Schaden in Höhe von rund 1.700 Euro verursacht. Bei den beiden stationären Blitzern in der Straße "Untere Laube" , auf Höhe des Amtsgerichtes, schlugen die Unbekannten am Sonntag, im Zeitraum von 3.30 Uhr bis 9.30 Uhr, ebenfalls die Schutzverglasungen ein. Hier entstand ein Schaden von insgesamt rund 3.400 Euro. Zeugenhinweise zu den unbekannten Tätern nimmt der Polizeiposten Lutherplatz, Tel. 07531 365999-0, entgegen.

