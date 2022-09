Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Niedereschach

Schwarzwald-Baar-Kreis) Autofahrer mit deutlich über vier Promille unterwegs (18.09.2022)

Niedereschach (ots)

Am Sonntagmittag gegen 13 Uhr hat die Polizei einen betrunkenen Autofahrer in der Beroldingerstraße erwischt. Bei einem 52-jährigen VW Fahrer zeigte ein Alkoholtest den Beamten einen Wert von über 4,6 Promille an. Der Autofahrer musste eine Blutprobe abgeben, seinen Führerschein behielt die Polizei ein. Sie ermittelt gegen den Mann wegen der Trunkenheitsfahrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell