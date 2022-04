Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Müllcontainer brannten - Polizei hofft auf Zeugen (Wiederholungsmeldung Datenkorrektur)

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Klieverhagen

16.04.2022, 17.30 Uhr

Wolfsburg, Dieselstraße

17.04.2022, 03.53 Uhr

Die Polizei in Wolfsburg verzeichnete über die Ostertage zwei Brände von Müllcontainern. Dabei gehen die Ermittler in beiden Fällen von Brandstiftung aus.

Der erste Fall ereignete sich am Karsamstagabend gegen 17.30 Uhr in der Straße Klieverhagen. Am dortigen Sportstadion wurde ein Altpapiercontainer durch Unbekannte in Brand gesteckt. Die Feuerwehr war wenige Minuten später vor Ort und hatte den Brand schnell gelöscht. Trotzdem entstand ein Schaden von etwa 1.000 Euro.

Der zweite Fall geschah in der Dieselstraße. Hier steckten Unbekannte am Ostersonntagmorgen gegen 03.53 Uhr einen an der Turnhalle einer dort befindlichen Schule einen Müllbehälter in Brand. Auch hier war die Feuerwehr schnell vor Ort und löschte den völlig zerstörten Container ab. Der Schaden beläuft sich hier auf rund 300 Euro.

In beiden Fällen kamen keine Menschen zu Schaden und in beiden Fällen hatten Zeugen die Brände entdeckt und geistesgegenwärtige Feuerwehr und die Polizei alarmiert. Die Ermittler der Polizei hoffen darauf, dass in beiden Fällen Zeugen verdächtige Personen beobachtet haben. Zuständig ist das 1. Fachkommissariat der Polizei Wolfsburg, Rufnummer 05361/4646-0.

