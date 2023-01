POL-NE: 24-Jähriger angegriffen - Zeugen gesucht

Grevenbroich (ots) - Einen blauen Renault Clio haben Diebe am Montagvormittag (02.01.), in der Zeit von 10:00 bis 10:20 Uhr, gestohlen. Der Kleinwagen mit dem Kennzeichen NE-AL 76 war von seinem Besitzer auf dem Parkplatz am Kreishaus an der Lindenstraße abgestellt worden. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf den Verbleib des Fahrzeugs geben können, werden gebeten, sich unter der ...

mehr