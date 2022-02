Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Missglückter Einbruch

Jena (ots)

Einen versuchten Einbruch meldete am späteren Mittwochabend eine Frau aus der Binswangerstraße. Unbekannte versuchten in die Wohnung zu gelangen und beschädigten hierbei die Wohnungseingangstür. Ein Eindringen in die Wohnung erfolgte nicht, sodass auch keinerlei Beuteschaden entstanden ist. Eine entsprechende Anzeige wurde gefertigt.

