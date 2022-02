Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: verletzter Radler

Jena (ots)

Ein verletzter Radfahrer war die Konsequenz eines Verkehrsunfalls im Mittwochmorgen in der Ernst-Schneller-Straße in Jena. Ein 43-jähriger Seat-Fahrer befuhr die Ausfahrt des Salvador-Allende-Platzes in Richtung Ernst-Schneller-Straße. Hierbei übersah er allerdings den von rechts kommenden und vorfahrtsberechtigten 42-jährigen Radler. Folglich kollidierten die beiden Verkehrsteilnehmer, wobei der Radfahrer leicht verletzt wurde.

