Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fahrräder beschädigt

Jena (ots)

Ein 42-Jähriger teilte am Mittwochmorgen der Polizei mit, dass mehrere Fahrräder beschädigt sind. Der Mann machte die Entdeckung, als er sein eigenes Rad an einem Fahrradständer am Paradiesbahnhof anschloss. Als die Polizeibeamten eintrafen, bestätigte sich die Aussage und vor Ort konnten zehn beschädigte Fahrzeuge festgestellt werden. Unweit entfernt wurde zudem noch ein Stromkasten umgetreten und ebenfalls beschädigt. Aktuell ist aufgrund der Nähe davon auszugehen, dass es sich hierbei um den/die selben Täter handelt. Eine Anzeige wegen Sachbeschädigung und die Ermittlungen wurden aufgenommen.

