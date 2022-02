Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verkehrsschild umgefahren

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Auch ein Verkehrsschild wurde am Mittwochmittag in Mitleidenschaft gezogen. Ein Lkw-Fahrer war mit seinem Sattelzug auf der Klosterlausnitzer Straße in Eisenberg in Richtung Innenstadt unterwegs. Als der 67-jährige Fahrer dann in die Straße Am Tonteich einbiegen wollte, kam er mit seinem Auflieger zu weit nach rechts und überfuhr ein Parkverbotsschild.

