Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einbruch in Rohbau

Apolda (ots)

Ein Rohbau in der Stegmannstraße in Apolda war im Tatzeitraum 15.02.2022, 17:00 Uhr bis 16.02.2022, 07:30 Uhr Objekt der Begierde unbekannter Täter. Diese demontierten kurzerhand die am Gebäude angebrachte Bau-Tür, so dass sie in das Innere gelangten. Hier hebelten sie eine weitere Bau-Tür auf und entwendeten aus dem dahinterliegenden Raum 13 Rollläden sowie diverse Trockenbauprofile. Der Beuteschaden, inkl. der äußeren Bau-Tür beträgt ca. 8.000 Euro. Wohingegen der Sachschaden mit nur 50 Euro benannt wird.

