Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Falsch eingeschätzt

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Falsch eingeschätzt hat ein Pkw-Fahrer sein Fahrmanöver am Montagmorgen in Golmsdorf. Der Mann war auf der Kunitzer Straße unterwegs und wollte mit seinem Fahrgespann, bestehend aus Fahrzeug und Anhänger, abbiegen. Während des Abbiegevorganges schätzt der Fahrer ein, dass er es nicht schafft, um die Kurve zu kommen und setzt in der Folge noch einmal zurück. Dabei stieß er allerdings mit einem geparkten Fahrzeug zusammen, das hinter ihm stand, und verursachte somit Sachschaden.

