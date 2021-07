Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeistation Braunlage: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Goslar (ots)

Am Dienstag, dem 20.07.2021 wird im Zeitraum zwischen 10.30 Uhr und 15.40 Uhr ein geparkter PKW Ford C-MAX einer Familie aus Diekholzen von einem bislang unbekannten Fahrzeug im Heckbereich beschädigt. Der Ford stand zu diesem Zeitpunkt auf dem Parkplatz am Gesteinslehrpfad, welcher sich an der Landesstraße 519, kurz vor St. Andreasberg, Abzweig Jordanshöhe befindet. Am PKW Ford befand sich roter Farbabrieb vom verursachenden Fahrzeug, welches offensichtlich beim Ein - oder Ausparken, evtl. auch beim Wenden gegen den Ford gestoßen war. Im Anschluss hatte sich der oder die Fahrzeugführer/in vom Unfallort entfernt, ohne ihren gesetzlichen Pflichten Folge zu leisten (Verkehrsunfallflucht). Am Ford entsteht Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro. Die Polizei Braunlage bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 05520/93260 i.A. Richter, POK

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell