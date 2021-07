Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg/Polizeistation Vienenburg:

Goslar (ots)

Anzeige wegen Fahrens unter Betäubungsmitteleinfluss in Vienenburg: Am Montag, den 19.07.2021, gegen 11.35 Uhr, wurde der Fahrer eines VW Golf durch Beamte einer Streifenwagenbesatzung in Vienenburg angehalten und einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Befragung zeigte der 20-jährige Mann aus Bad Harzburg körperliche Auffälligkeiten, die auf den Konsum von Drogen hindeuteten. Ein daraufhin durchgeführter Drogenschnelltest zeigte ein positives Ergebnis, so dass die Entnahme einer Blutprobe angeordnet wurde, um eine genauere Bestimmung der Drogenwerte vorzunehmen. Wie sich zudem herausstellte führte der Mann den Pkw, ohne im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein. Es folgten die Einleitung eines Strafverfahrens wegen Fahrens ohne erforderliche Fahrerlaubnis und eines Verkehrsordnungswidrigkeitsverfahrens aufgrund der Drogenbeeinflussung.

