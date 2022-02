Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Scheibe eingeschlagen

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Ein entwendetes Portemonnaie meldete am Mittwochnachmittag eine 50-Jährige aus Schöngleina. Die Frau stellte ihr Fahrzeug auf einem Parkplatz am Zeitzgrund ab. Als sie wenig später zu ihrem Pkw zurückkehrte, stellte sie fest, dass unbekannte Täter die Seitenscheibe ihres Fiats eingeschlagen und die Geldbörse, welche in der Türablage abgelegt war, entwendet haben. Hinweise zu den Unbekannten liegen aktuell noch nicht vor. Eine Anzeige wegen Diebstahls wurde aufgenommen.

