POL-NI: Heemsen - 83-Jähriger lässt sich nicht in die Irre führen - Betrugsversuche scheitern dank guter Aufklärungsarbeit

Nienburg (ots)

(KEM) Wiederholtes Pech hatten unbekannte Täter, die versuchten, am Montag, den 22.08.2022 einen 83-Jährigen hinter das Licht zu führen. Der Senior blieb trotz zahlreicher Versuche standhaft und kam den Aufforderungen der Anrufer nicht nach - er war gut aufgeklärt!

Im Laufe des Tages erhielt der Heemser gleich mehrere Anrufe von angeblichen Microsoft-Mitarbeitern, die vorgaben, dass sein Computer gehackt worden sei und Unbekannte zeitnah sein Bankkonto "leerräumen" würden. Sie wiesen ihn an, sich an den Computer zu begeben. Die Polizei geht davon aus, dass erklärtes Ziel der Täter war, Fernzugriff auf den Computer des Mannes und in der Folge darüber auch Zugang zum Onlinebanking zu erhalten.

Der Senior fühlte sich jedoch durch die regelmäßige Berichterstattung gut aufgeklärt und entgegnete jedes Mal, dass er den Computer nicht einschalten werde und legte auf. Irgendwann rief er dann die Polizei, die nun ein Strafverfahren wegen versuchten Betrugs eingeleitet hat. Den Beamten gegenüber gab er an, dass er aufgrund der regelmäßigen Berichterstattung gut aufgeklärt gewesen sei und die Gespräche deshalb beendet habe. Die Beamten lobten sein Verhalten und gaben ihm und seiner Frau noch weitere Präventionshinweise.

"Wir freuen uns, dass unsere stetige Präventionsarbeit Früchte trägt und möchten dieses vorbildhafte Verhalten zum Anlass nehmen, die Bevölkerung vor Betrugsversuchen durch falschen Microsoft-Support, angeblich in Not geratene Familienangehörige oder falsche Polizeibeamte zu warnen." erklärt Andrea Kempin, Pressesprecherin der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg. "Seien Sie bei Anrufen von Fremden bitte immer wachsam und misstrauisch! Lassen Sie sich am Telefon niemals drängen oder unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf."

Weitere Präventionshinweise der Polizei:

- Rufen Sie die Polizei an. Suchen Sie dafür die Telefonnummer Ihrer örtlichen Polizei selbst heraus oder wählen Sie die 110. Geben Sie die Telefonnummer selbst ein.

- Sprechen Sie im Freundes- und Familienkreis über den Anruf.

- Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen, Wertsachen oder persönlichen Daten preis.

- Gewähren Sie keinen Fernzugriff auf Ihre elektronischen Geräte

- Übergeben Sie niemals Bargeld oder Wertsachen an unbekannte Personen

Weitere Informationen zu Betrugsphänomenen finden Sie zudem unter folgendem Link der polizeilichen Kriminalprävention: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/

