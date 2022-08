Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Ein bunter Strauß an Straftaten und Ordnungswidrigkeiten

Rinteln (ots)

(swe). Am 21. August wollen Rintelner Beamte in den späten Abendstunden ein Zweirad kontrollieren, das auf der Bahnhofstraße fuhr. Der Fahrer des Moped versucht allerdings, sich der Kontrolle zu entziehen und begeht dabei mehrere Ordnungswidrigkeiten, unter anderem überfährt er eine Rotlicht zeigende Lichtzeichenanlage. Mit Blaulicht und über Lautsprecheransagen wird versucht, dass der Zweiradfahrer anhält. Im Rahmen der Verfolgungsfahrt stehen sich beide Fahrzeuge, also der Zweiradfahrer und der Funkstreifenwagen, gegenüber. Als die Beamten aussteigen wollen, fährt der Zweiradfahrer gegen die Tür des Streifenwagens und versucht weiter zu flüchten. Im weiteren Verlauf fällt der Sozius von dem Zweirad herunter und der Zweiradfahrer kann letztlich gestellt werden. Er führt eine schussbereite Schreckschusspistole mit sich und räumt Betäubungsmittelkonsum ein. Eine Blutentnahme wird angeordnet. Einen Führerschein besitzt der 18-jährige Kontrollierte nicht und das Fahrzeug ist weder versichert noch für den Verkehr zugelassen. Gegen den Mann wird nun wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr, Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz, Verstoß gegen das Waffengesetz und wegen diverser Ordnungswidrigkeiten ermittelt. Das Fahrzeug wurde beschlagnahmt.

