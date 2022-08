Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Schlägereien Fleckenfete

Lauenau (ots)

(gai) Am Sonntagmorgen kam es im Anschluss an die bis zum Veranstaltungsende friedlich verlaufende Fleckenfete in Lauenau zu mehreren Straftaten. Eine männliche Person wurde zunächst von zwei Tätern bedroht und anschließend vermutlich mit einem Baseballschläger leicht an der Hand verletzt. Des Weiteren soll es im Bereich der Rodenberger Straße/ Im Scheunenfeld zu einer Auseinandersetzung zwischen 10-20 Jugendlichen gekommen sein. Möglicherweise ist es hier zu weiteren Straftaten gekommen, die bislang nicht angezeigt wurden. Mögliche Opfer und Zeugen werden gebeten sich mit dem Polizeikommissariat Bad Nenndorf unter der Tel.nr.: 05723/9461-0 in Verbindung zu setzen.

