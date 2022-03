Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: 9 neue Laufbahnabsolventen bei der Bundespolizeiinspektion Aachen vereidigt - Weitere Stärkung der Sicherheit in der Grenzregion

Die Bundespolizei Aachen erfreut sich Anfang März 2022 über 9 Laufbahnabsolventen, die jetzt ihren Dienst in der Euregio versehen. Am heutigen Tage wurden sie offiziell vereidigt.

Polizeirat Richard Köster heißt die Laufbahnabsolventinnen und Laufbahnabsolventen herzlich willkommen und wünscht ihnen einen guten Start im operativen Berufsleben bei der Bundespolizei.

"Der Zuwachs, den wir hier in Aachen erleben, knüpft nahtlos an die positive Entwicklung der letzten Jahre an und unterstreicht die hohe Bedeutung der bundespolizeilichen Aufgabenwahrnehmung in den deutschen Binnengrenzräumen. Ich bin stolz darauf, dass wir mit den neuen Kolleginnen und Kollegen nun noch mehr in der Lage sein werden, gemeinsam mit unseren deutschen, niederländischen und belgischen Partnern, ein starker Garant für die Sicherheit der Menschen hier in der Region zu sein."

Tatsächlich wurde die Bundespolizei in Aachen auch schon im letzten Jahr deutlich verstärkt. Zu den Aufgaben der neuen Beamtinnen und Beamten wird in Zukunft die grenzpolizeiliche Überwachung der deutschen-niederländischen beziehungsweise deutsch-belgischen Binnengrenze mit einer Gesamtlänge von über 200 Kilometern sowie der Schutz der Deutschen Bahn und ihrer Nutzer in einem Streckennetz mit einer Ausdehnung von über 200 Kilometern Länge und mit insgesamt 45 kleineren und größeren Bahnhöfen und Haltepunkten gehören.

Im Kampf gegen organisierte Schleusergruppen und andere grenzüberschreitenden Kriminalität werden sie im Rahmen der Grenzfahndung und Grenzüberwachung als verlässlicher Sicherheitspartner eingesetzt.

Die neuen Polizeimeisterinnen und Polizeimeister freuen sich schon auf ihre abwechslungsreichen neuen Aufgaben und Herausforderungen, die der Polizeialltag ihnen bringen wird.

Für Interessentinnen und Interessenten, die sich für eine Karriere im mittleren, gehobenen oder höheren Polizeivollzugsdienst der Bundespolizei interessieren, stehen auf der Homepage der Bundespolizei unter der Rubrik "Karriere" oder auf der Seite: www.komm-zur-bundespolizei.de wichtige Informationen zur Verfügung.

