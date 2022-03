Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: 10 neue Gesichter am Kölner Hauptbahnhof - Bundespolizei begrüßt stolze Laufbahnabsolventinnen und Laufbahnabsolventen in der Inspektion

Köln (ots)

Nach gut zweieinhalb Jahren mit praktischen und theoretischen Inhalten gefüllt, beendeten in den letzten Tagen ambitionierte junge Anwärterinnen und Anwärter ihre Ausbildung bei der Bundespolizei. Fortan werden 10 von Ihnen Ihren Dienst zukünftig in der Bundespolizeiinspektion Köln wahrnehmen und wurden von Polizeidirektor Udo Peltzer gestern (01.März) in kleinem Rahmen herzlich begrüßt und vereidigt.

Aufgeteilt in zwei kleinen Gruppen nahm Inspektionsleiter Udo Peltzer die acht neuen Polizisten und zwei Polizistinnen nach bestandener Laufbahnprüfung mit den Worten: "Schön, dass Sie da sind, Sie werden hier gebraucht!" in den Räumlichkeiten der Dienststelle am Kölner Hauptbahnhof in Empfang. Die motivierten Polizeimeisterinnen und -meister werden fortan ihren Dienst im Schatten des Kölner Doms wahrnehmen und für tatkräftige Unterstützung sorgen. Nach einer abwechslungsreichen Ausbildung in den Bundespolizeiaus- und fortbildungszentren in Swisttal, Neustrelitz und Bamberg sowie mehreren Praktika in unterschiedlichen Dienststellen der Bundespolizei, freuen sich die jungen Neuen nunmehr auf einen neuen Lebensabschnitt mit einer interessanten und abwechslungsreichen Aufgabe sowie jeder Menge Verantwortung. Um den neuen Kolleginnen und Kollegen den Einstieg zu erleichtern, werden sie in den nächsten Tagen durch erfahrene Beamtinnen und Beamte auf ihre zukünftige Tätigkeit vorbereitet. Im Rahmen einer vielseitigen Einweisung in die örtlichen Gegebenheiten und Aufgabenschwerpunkte werden die ersten Grundsteine für eine erfolgreiche Zeit bei der Bundespolizeiinspektion Köln gelegt.

