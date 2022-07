POL-F: 220713 - 0741 Frankfurt-Rödelheim: Reifendiebstahl aus Autohaus

Frankfurt (ots) - (dr) Ein 43-jähriger Mann ist in der Nacht zu Dienstag (12. Juli 2022) in der Niddastraße von einer vierköpfigen Gruppe ausgeraubt worden. Der 43-Jährige hielt sich gegen 02:45 Uhr in einer Spielbank in der Niddastraße auf, als zwei Männer von hinten an in herantraten und ihn von einem Automaten wegzerrten. Sie packten ihn an den Armen und zogen ...

