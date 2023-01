Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Vorläufige Festnahmen nach Einbruch in Schule

Korschenbroich (ots)

Am späten Dienstagabend (03.01.), gegen 23:45 Uhr, wurde die Polizei durch einen Alarm über einen Einbruch in eine Schule an der Von-Stauffenberg-Straße in Kleinenenbroich informiert.

Bei der Durchsuchung des Objekts trafen die eingesetzten Beamten auf zwei Tatverdächtige, die unverzüglich flüchteten.

Eine groß angelegte Fahndung unter Einbezug starker Kräfte, eines Hubschraubers sowie Hunden führten die eingesetzten Beamten zu einem der mutmaßlichen Täter, der gegen 01:50 Uhr an der Straße "Holzkamp" gestellt werden konnte.

Weitere Ermittlungen nach Hinweisen auf ein Fluchtfahrzeug führten zur Festnahme von zwei weiteren Tatverdächtigen.

Die drei Männer im Alter von 20 und 21 Jahren aus Korschenbroich sowie Mönchengladbach wurden vorläufig festgenommen und zu einer Polizeiwache verbracht.

An der Schule stellte die Kripo eine eingeschlagene Scheibe fest.

Einer der Tatverdächtigen ist in der Vergangenheit wegen ähnlich gelagerter Delikte polizeilich in Erscheinung getreten.

Das Kommissariat 23 hat die Ermittlungen aufgenommen.

Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

