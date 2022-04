LPI-SLF: Personenkontrollen mit mehreren Feststellungen

Rottenbach (ots) - Samstagvormittag führten Polizeibeamte Geschwindigkeitskontrollen in der Rudolstädter Straße in Rottenbach durch. Insgesamt passierten 164 Fahrzeuge die Kontrollstelle, wobei 17 Verkehrsteilnehmer zu schnell unterwegs waren. 5 Fahrer erhielten eine Anzeige und 12 zahlten ein Verwarngeld. Der Spitzenreiter war mit 78 km/h bei erlaubten 50 km/h unterwegs. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Saalfeld Pressestelle Telefon: 03671 ...

