LPI-NDH: Diebstahl eines Portmonees klärte sich schnell auf

Bad Langensalza (ots) - Speisefett in Flammen sorgte gestern in einem Mehrfamilienhaus in Bad Langensalza für einen Einsatz von Feuerwehr und Polizei. Die sogenannte "Fettexplosion" (das explosionsartige Entzünden von heißem Fett durch Kontakt mit Wasser) verursachte glücklicherweise keinen weiteren Schaden und Personen wurden nicht verletzt. Nach einer Wohnungsbelüftung durch die Feuerwehr, konnte alle ...

