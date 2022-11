Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Auto prallt gegen Mast - zwei Personen verletzt

Nordhausen (ots)

Ein Fahrzeug, welches mit zwei Personen besetzt war, prallte gestern in Nordhausen gegen einen Lichtmast. In den späten Abendstunden konnte ein Zeuge den Unfall beobachten und informierte sofort die Polizei. Aus noch ungeklärter Ursache kam der Audi eines 19-jährigen Fahrers von der Straße ab und stieß im Anschluss gegen den Lichtmast. Der Fahrer sowie seine 20-jährige Begleitung wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Am Fahrzeug entstand hoher Sachschaden. Nachdem die Feuerwehr auslaufende Betriebsstoffe gebunden und den Lichtmast gesichert hatte, wurde das Fahrzeug durch einen Abschleppdienst geborgen. Durch die Polizei erfolgte die Aufnahme der Unfallanzeige. Es kam zu kurzzeitigen Einschränkungen im Straßenverkehr.

