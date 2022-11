Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsunfall mit Moped und zwei verletzten Personen

Vogtei (ots)

Zwischen Niederdorla und Oberdorla kam es gestern Nachmittag zu einem Verkehrsunfall, bei welchen zwei Personen verletzt wurden. Ein Mopdefahrer mit Sozius beabsichtigte von einem Tankstellengelände auf die Eisenacher Landstraße zu fahren. Dabei übersah der Zweiradfahrer ein Auto auf der Straße und es kam zum Zusammenstoß. Durch den Sturz verletzte sich der Mopedfahrer so, dass er im Anschluss in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Der Sozius erlitt leichte Verletzungen. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden.

