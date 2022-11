Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Speisefettexplosion in Küche

Bad Langensalza (ots)

Speisefett in Flammen sorgte gestern in einem Mehrfamilienhaus in Bad Langensalza für einen Einsatz von Feuerwehr und Polizei. Die sogenannte "Fettexplosion" (das explosionsartige Entzünden von heißem Fett durch Kontakt mit Wasser) verursachte glücklicherweise keinen weiteren Schaden und Personen wurden nicht verletzt. Nach einer Wohnungsbelüftung durch die Feuerwehr, konnte alle Einsatzkräfte wieder ohne weitere Maßnahmen abrücken.

Polizei und Feuerwehr raten aus diesem Grund: Eine qualmende oder brennende Pfanne mit Speiseöl niemals mit Wasser ablöschen. Sie begeben sich dabei in Lebensgefahr. Das Wasser sorgt für die sofortige Entstehung winziger Öl- und Wassertropfen, welche sich explosionsartig entzünden und in einen Feuerball verwandeln. Verwenden Sie hierzu immer den Deckel oder sonstige trockene (nicht brennbare) Abdeckungen. Lassen die Pfanne oder den Topf danach kontrolliert abkühlen.

